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Адель лишилась роскошного дома за 10 миллионов долларов: что произошло

Перед замужеством певица не позаботилась о брачном контракте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Адель завела новый роман
Адель завела новый роман
Фото: Getty Images

Одна из самых популярных британских певиц Адель, которая сразу после развода с мужем закрутила роман с темнокожим рэпером, лишилась своего роскошного особняка в Америке за 10 миллионов долларов.

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

По информации The Daily Mail, со своим супругом и отцом ребенка Саймоном Конекки певица не заключила брачный контракт, поэтому ей пришлось отдать дом после развода. Брак знаменитости просуществовал всего год и расставание психологически ударило по Адель. И теперь, согласно букве закона, Саймону полагается часть ее имущества.

Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Особняк Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
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Более того, бывший супруг также может претендовать и часть доходов британской исполнительницы. Отметим, что особняк в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Также в доме есть спортивный зал, личный кабинет, гостиная с камином и библиотека необычной формы.

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в которой рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

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Источник: The Daily Mail
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