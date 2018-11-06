Адель поделилась архивным забавным фото из детства

Артистка отреагировала на новость о воссоединении Spice Girls

Адель. Фото: Getty Images

Британская певица Адель оказалась ярой поклонницей группы Spice Girls и ее счастью не было предела, когда она узнала о возвращении герлз-бенда на сцену. В качестве доказательства знаменитость поделилась своим архивным фото.

На нем Адель изображена в достаточно юном возрасте. За спиной певицы на заднем фоне виднеется стенка, завешенная плакатами со Spice Girls. "Ха, это то, как я чувствую себя прямо сейчас. Я готова!" – подписала фотографию Адель.

Адель в детстве Фото: instagram.com/adele

Смешное фото маленькой Адель растрогало ее поклонников до глубины души. "Это сделало мой день", "Такая милая", "Вообще с тех пор не поменялась", – пишут фолловеры под фотографией.

Другие же поклонники попросили Адель возобновить ее гастрольную деятельность. Фаны признались, что очень соскучились по песням и выступлениям своего кумира.

Напомним, еще в 2017 году Адель заявила, что прекращает гастролировать. Артистка призналась, что это специфическое дело, которое ей вовсе не по душе. Звезда устает от концертов, но пообещала продолжать творить музыку и выпускать альбомы.