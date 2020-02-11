Адель похудела на 45 килограммов и появилась в облегающем платье на афтепати Оскара-2020

Певица в очередной раз шокировала поклонников внешним видом

Певица Адель похудела на 45 килограммов Фото: Getty Images, Instagram.com

Всемирно известная певица Адель в течение уже нескольких месяцев удивляет поклонников внешним преображением. После развода с супругом Саймоном Конекки звезда похудела на 45 килограммов. А недавно артистка впервые за долгое время вышла в свет и в Сети уже появилось фото похудевшей Адель.

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Так, певица появилась на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020", однако позировать фотографам Адель не пожелала. Тем не менее кадр со звездой появился в Instagram – его опубликовала популярная польская телеведущая Кинга Русин. На фото звездные девушки позируют вместе.

Певица Адель и телеведущая Кинга Русин на афтепати "Оскара-2020" Фото: instagram.com/kingarusin

Адель посетила мероприятие в облегающем платье Ralph & Russo и сложно не заметить тонкую талию артистки. С началом прошлого года фигуру певицы не сравнить.

Певица Адель Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020" появились Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Сегодня.Lifestyle поделились фото звездных гостей.

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