Адель похудела на 45 килограммов и появилась в облегающем платье на афтепати Оскара-2020
Певица в очередной раз шокировала поклонников внешним видом
Всемирно известная певица Адель в течение уже нескольких месяцев удивляет поклонников внешним преображением. После развода с супругом Саймоном Конекки звезда похудела на 45 килограммов. А недавно артистка впервые за долгое время вышла в свет и в Сети уже появилось фото похудевшей Адель.
Узнайте также причину похудения Адель, и это не развод:
Так, певица появилась на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020", однако позировать фотографам Адель не пожелала. Тем не менее кадр со звездой появился в Instagram – его опубликовала популярная польская телеведущая Кинга Русин. На фото звездные девушки позируют вместе.
Адель посетила мероприятие в облегающем платье Ralph & Russo и сложно не заметить тонкую талию артистки. С началом прошлого года фигуру певицы не сравнить.
Ранее мы писали, что на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020" появились Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Сегодня.Lifestyle поделились фото звездных гостей.
Смотрите также пять нарядов на красной дорожке "Оскара-2020", которые уже окрестили модным провалом.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.