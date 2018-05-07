Адель показала фото с шумной вечеринки в стиле "Титаник" в честь ее дня рождения

Певице на днях исполнилось 30 лет

Адель. Фото: AFP

5 мая знаменитая британская певица Адель отпраздновала свое 30-летие. За свою карьеру звезду успела стать 15-кратной обладательницей музыкальной премии Грэмми, а также в 2017 году она заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет".

На своей странице в Instagram Адель опубликовала несколько фото с празднования и поблагодарила своих друзей и семью за то, что они приехали к ней на вечеринку и устроили настоящий праздник в стиле фильма "Титаник". Адель примерила образ Розы Дьюитт Бьюкейтер, чью роль в киноленте исполнила Кейт Уинслет.

"Вчера вечером была лучшая ночь в моей жизни. Вот пара фото. Я не уверен, что я смогу заново собрать свой дом после такой вечеринки", – подписала фото певица.

Адель Фото: instagram.com/adele Адель Адель Кейт Уинслет и Адель Фото: instagram.com/hello_gie Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо Фото: instagram.com/livewithautumn 1/5

Напомним, ранее мы делали подборку – 6 несравненных хитов Адель.

Как сообщают западные СМИ, знаменитая британская певица Адель заработала за 15 месяцев своего мирового турне 142 миллиона фунтов (приблизительно 197 млн долларов).

Куда исчезла Адель – смотрите видео:



