Удивительное преображение Адель: как сейчас выглядит тело певицы

Папарацци засняли певицу во время пробежки

Адель Фото: instagram.com/adele

Одна из самых известных британских певиц и лауреатов 15 премий "Грэмми" – Адель, которая недавно похудела на 45 килограммов, была замечена папарацции во время пробежки. Это первое фото, на котором певицу засняли во весь рост, и где хорошо виден результат упорных тренировок.

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Певицу запечатлели в спортивном облегающем костюме в момент пробежки. Острота ее скул заметна невооруженным взглядом. А также поражает стройность талии. Спортивный total black look завершают черная панама и кроссовки.

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В комментариях под публикацией поклонники разделились на два лагеря: одни — поражены настолько, что даже не поверили в подлинность снимка, вторые же — в восторге от преображения певицы.

Отметим, ранее было опубликовано лишь несколько фотографий с закрытой вечеринки по случаю "Оскара-2020" , где Адель появилась в облегающем платье Ralph & Russo. До этого певица признавалась, что не имела цели сбросить вес, звезда просто стремилась стать как можно здоровее.

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