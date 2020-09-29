У Адель новый бойфренд и он рэпер. Кто такой Spekta?

Певица закрутила роман после болезненного развода

Певица Адель после развода и ошеломительного похудения, похоже, готова к новым отношениям. Британскую звезду подозревают в романе с рэпером Spekta.

Все началось с того, что Адель и ее друга стали чаще замечать вместе. Пара отпраздновала недавний день рождения Spekta в Лондоне, где их сфотографировали папарацци. По информации источников, знаменитости очень много времени посвящают друг другу. Об этом пишет Mirror.

Певица Адель / рэпер Spekta Фото: Getty Images, instagram.com/skeptagram

"У них (Адель и Spekta – прим. Ред) особая связь. Некоторые из друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать прекрасной парой", – говорит инсайдер.

Известно, что певица и рэпер общаются давно. В 2016 году Адель даже опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию Spekta с эмодзи сердечком.

Что известно о рэпере Spekta?

Skepta – британский рэпер нигерийского происхождения, настоящее имя – Джозеф Джуниор Аденуга. Ему 38 лет. В 2016 году музыкант был награжден премией Mercury Prize за свой альбом Konnichiwa- пластинку признали лучшим альбомом, выпущенным в Англии. В 2018 году Skepta снялся для журнала GQ вместе с Наоми Кэмпбелл. Тогда же все заговорили о романе между звездами.

Напомним, что в 2019 году британская певица Адель пережила болезненный развод со своим супругом Саймоном Коннекки. У пары есть общий сын Анджело, которому 6 лет.

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