Адвокат Анджелины Джоли больше не хочет работать с актрисой

Актриса собирается нанять новую юридическую фирму

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Как сообщает издание TMZ, адвокат Анджелины Джоли, занимающаяся ее бракоразводным процессом с Брэдом Питтом – Лаура Вассер, больше не будет вести это дело.

По сообщениям источников из окружения Джоли, актриса хочет, чтобы Брэд совсем перестал общаться с детьми. "Она питается гневом и ведет себя необоснованно", – говорит инсайдер.

Из-за такого поведения адвокат Джоли собирается прекратить с ней работать. Похоже, что ситуация складывается не на руку Анджелине, ведь Вассер известна благодаря умению урегулировать конфликты и выступает за совместное воспитание детей. Стало известно, что Анджелина собирается нанять еще одну юридическую фирму после ухода Лауры.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии.

Напомним, недавно стало известно, что Анджелина Джоли в очередной раз намерена "выкинуть" эдакий номер – актриса собирается предоставить суду свой дневник, в котором записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом.