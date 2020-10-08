Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Адвокат Бритни Спирс о текущем состоянии певицы: "Она будто в коме"

Сегодня, 15:43

Артистка судится со своим отцом, который уже 12 лет является ее опекуном

Вот уже 12 лет известная певица Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Артистка не может распоряжаться своим имуществом, финансами, а также принимать решения касательно ее личной жизни и карьеры.

Сейчас Бритни пытается вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью и финансами в суде. На днях прошло очередное судебное заседание, где выступил адвокат Бритни Сэм Ингэм.

По его словам, певица даже не способна сделать заявление под присягой, сообщает TMZ. Это выяснилось, когда Сэм пересказывал показания певицы на суде – Бритни хочет прекратить выступления на сцене, в то время как ее отец настаивает на том, чтобы артистка продолжала развивать свою карьеру.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

На вопрос судьи, почему Бритни не смогла рассказать об этом суду лично, ее адвокат ответил, что сейчас Спирс будто находится в "коматозном состоянии". Этим он намекнул на то, что артистку действительно контролируют ее близкие, насильно удерживая дома и заставляя ее принимать медикаменты.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

В Сети уже давно началась акция в поддержку Спирс – ее поклонники считают, что семья Бритни насильно удерживает ее под контролем. Поводом для таких выводов стали странные фото и видео, на которых Бритни якобы зашифровала просьбы о помощи.

Напомним, ранее певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бритни Спирс пыталась связаться с поклонниками: певице помешал бойфренд 26-летний бойфренд Бритни Спирс забавно признался ей в любви: видео Бритни Спирс впервые в жизни показала свое лицо без тонны косметики: видео
Бритни Спирс
Реклама

Новости партнеров

Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Новости партнеров

Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
В России умерла певица, которая предсказала свою смерть в песне
В России умерла певица, которая предсказала свою смерть в песне
Леся Никитюк озадачила снимками из Турции
Леся Никитюк озадачила снимками из Турции

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять