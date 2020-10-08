Адвокат Бритни Спирс о текущем состоянии певицы: "Она будто в коме"

Артистка судится со своим отцом, который уже 12 лет является ее опекуном

Вот уже 12 лет известная певица Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Артистка не может распоряжаться своим имуществом, финансами, а также принимать решения касательно ее личной жизни и карьеры.

Сейчас Бритни пытается вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью и финансами в суде. На днях прошло очередное судебное заседание, где выступил адвокат Бритни Сэм Ингэм.

По его словам, певица даже не способна сделать заявление под присягой, сообщает TMZ. Это выяснилось, когда Сэм пересказывал показания певицы на суде – Бритни хочет прекратить выступления на сцене, в то время как ее отец настаивает на том, чтобы артистка продолжала развивать свою карьеру.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

На вопрос судьи, почему Бритни не смогла рассказать об этом суду лично, ее адвокат ответил, что сейчас Спирс будто находится в "коматозном состоянии". Этим он намекнул на то, что артистку действительно контролируют ее близкие, насильно удерживая дома и заставляя ее принимать медикаменты.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

В Сети уже давно началась акция в поддержку Спирс – ее поклонники считают, что семья Бритни насильно удерживает ее под контролем. Поводом для таких выводов стали странные фото и видео, на которых Бритни якобы зашифровала просьбы о помощи.

Напомним, ранее певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс.

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