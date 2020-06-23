Адвокат Ефремова опроверг заявление СМИ о диагнозе актера
Представитель актера заявил, что фантазия прессы поражает
Российские СМИ распространили информацию о том, что у актера Михаила Ефремова диагностировали хронический алкоголизм. Напомним, что после смертельной аварии в Москве 56-летнего артиста суд поместил под домашний арест на два месяца.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе с ресурсом "360" опроверг все заявления прессы о диагнозе его подзащитного.
"Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — заявил Пашаев.
По его словам, журналисты так пишут в погоне за вниманием читателей: "Чтобы поднять рейтинг или свой статус. Фантазия людей поражает".
Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:
Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.
По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом.
Тем временем его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.
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