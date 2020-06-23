Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Адвокат Ефремова опроверг заявление СМИ о диагнозе актера

Сегодня, 12:41

Представитель актера заявил, что фантазия прессы поражает

Российские СМИ распространили информацию о том, что у актера Михаила Ефремова диагностировали хронический алкоголизм. Напомним, что после смертельной аварии в Москве 56-летнего артиста суд поместил под домашний арест на два месяца.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе с ресурсом "360" опроверг все заявления прессы о диагнозе его подзащитного.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: instagram.com/efremovmfan

"Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — заявил Пашаев.

По его словам, журналисты так пишут в погоне за вниманием читателей: "Чтобы поднять рейтинг или свой статус. Фантазия людей поражает".

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

Читайте также:
Адвокат Михаила Ефремова назвал причину, по которой актер сел пьяным за руль

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом.

Тем временем его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Адвокат Михаила Ефремова назвал причину, по которой актер сел пьяным за руль Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"
ДТП актер шоу-бизнес Михаил Ефремов аварии
Реклама

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил правду
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять