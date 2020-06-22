Адвокат Михаила Ефремова назвал причину, по которой актер сел пьным за руль

Актеру позвонил друг из Украины

Адвокат Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельную аварию в Москве, назвал причину, по которой российский актер сел пьяным за руль. По словам Эльмана Пашаева, его подзащитный хотел оказать своему другу помощь.

Но в тот роковой день был религиозный праздник, который Михаил отмечал. По информации издания "Собеседник", актеру позвонил друг из Украины – достаточно известный человек. Оказалось, что его мать и жена попали в больницу, а из-за закрытых границ, мужчина попросил актера проведать их. Михаил не смог отказать, но к тому моменту уже принял алкоголь.

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/efremovmfan

"На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который сейчас находится в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем сможет. А в тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга", – рассказал адвокат Ефремова.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом. Тем временем его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.

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