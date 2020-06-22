Адвокат Михаила Ефремова ответил на слухи о попытке актера наложить на себя руки

Мужчина рассказал о психическом состоянии подзащитного

8 июня российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в Москве. Сразу после этого в СМИ появились слухи, что артист пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Скриншот из видео Telegram-канала Mash

Но адвокат актера Эльман Пашаев опровергает эту информацию. По словам мужчины, Михаил не мог пойти на самоубийство, так как у него трое несовершеннолетних детей.

"Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки", – цитирует слова адвоката издание "Собеседник".

Ко всему адвокат уточнил, что к Ефремову не приезжала бригада скорой помощи, как об этом говорила ранее некая домработница. Более того, у него она даже не работала – порядок в доме наводит супруга артиста.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

"Я впервые слышу от вас о какой-то домработнице. Бываю у Ефремова практически каждый день, но никакой посторонней женщины у него дома не видел. При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты", – заявил Эльман.

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом. Т

ем временем его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.

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