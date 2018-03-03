Адвокат Вайнштейна: "Если женщина решилась на секс ради карьеры – это не насилие"

Адвокат знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного во множестве сексуальных домогательствах, определил неправомерное поведение своего клиента, как "продукт голливудской культуры", назвав "диван для кастингов" (или же "в кино через постель") отвратительной традицией, но вовсе не незаконной.

"Так называемый "кастинг на диване" в Голливуде не был изобретен Харви Вайнштейном", – сказал 69-летний адвокат Биньямина Брафмана в интервью The Times.

"Если женщина решила, что ей нужно заниматься сексом с голливудским продюсером, чтобы продвигать свою карьеру, и на самом деле это делает, но при этом считает это неприемлемым – это не может считаться изнасилованием", – продолжил Брафман.

Харви Вайнштейн. Фото: Getty

"Вы приняли осознанное решение о том, что вы готовы сделать то, что лично оскорбительно для вас, чтобы продвинуть свою карьеру. Теперь, каким бы оскорбительным для вас это ни считалось, это нельзя назвать преступлением со стороны продюсера. Глядя на все это, нельзя назвать такую традицию позитивной. Но репутация этой индустрии (шоу-бизнес и кино – Ред.) была такой еще задолго до моего рождения", – заключил адвокат.

Напомним, Сальма Хайек рассказала о том, что Харви Вайнштейн угрожал ей физической расправой.

Актриса Роуз Макгоуэн рассказала, сколько Харви Вайнштейн предлагал ей за молчание.