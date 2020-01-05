AFI Awards 2020: смотрите, кто из кинозвезд посетил церемонию награждения

В Лос-Анджелесе вручили награды AFI Awards 2020

Брэд Питт, Маргарет Квелле и Леонардо Ди Каприо Фото: instagram/americanfilminstitute

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремии AFI Awards 2020. На мероприятии собрались самые популярные представители индустрии, среди которых: Брэд Питт, Тодд Филлипс, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс и Квентин Тарантино.

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Ежегодно AFI Awards чествует 20 лучших фильмов и сериалов, однако в этом году каждую категорию представляли не 10, а 11 проектов. Триумфаторами церемонии стали картины "1917", "Прощание", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Достать ножи", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Однажды в Голливуде" и "Дело Ричарда Джуэлла".

Мероприятие в Беверли-Хиллз посетили Брэд Питт, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Сирша Ронан, Джон Хэмм, Джиллиан Андерсон, Лора Дерн, Адам Драйвер, Кит Харингтон, Хоакин Феникс, Сэм Рокуэлл, Квентин Тарантино, Грета Гервиг, Тайка Вайтити и многие другие.

AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute AFI Awards 2020 Фото: instagram/americanfilminstitute 1/7

Напомним, что сегодня состоится церемония награждения премии "Золотой глобус 2020", которую можно будет посмотреть в прямом эфире.

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