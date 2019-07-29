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"Афродита": Оля Полякова похвасталась стройным телом в купальнике

Артистка поделилась новым фото из отпуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Поляковала, которая недавно показала "стальной" пресс, снова взбудоражила поклонников новым фото в купальнике.

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Певица отправилась в отпуск, правда, пока неизвестно, где именно отдыхает Полякова. На опубликованном снимке в Instagram "королева ночи" позирует на фоне деревьев в черном купальнике асимметричной формы, который идеально подчеркивает ее стройное тело и длинные ноги. На лице – минимум макияж, распущены длинные волосы и счастливая улыбка от того, что наконец-то начался отпуск. 

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Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У меня отпуск! Ураааааа!" – написала Оля Полякова. 

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поклонникам свежие кадры пришлись по душе и они совсем не скупились на комплименты, называя певицу "Афродитой" и "самой красивой женщиной". 

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Мария показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

Ранее мы также писали, что Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила".

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