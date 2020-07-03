"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

Соня Евдокименко продемонстрировала стройные ноги

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно рассталась со своим бойфрендом, восхитила пользователей Сети новыми фото в купальнике.

На своей странице в Instagram 19-летняя девушка опубликовала новые кадры в светлом цельном купальнике. На снимке Соня позирует среди зеленых деревьев, демонстрируя стройную фигуру. Рядом возле внучки Ротару собака девушки.

Внучка Софии Ротару – Соня Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Поклонники Сони пишут, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мирового значения: "Вы Афродита!", "Модель", "Красавица".

Внучка народной артистки Софии Ротару на прошлой неделе сообщила поклонникам о расставании со своим возлюбленным Марко Дюменилом. Национальность парня неизвестна, однако наиболее часто Марко публиковал фото с геолокациями: Великобритания, Франция, Италия.

Поклонники еще в начале лета заметили, что София присутствовала на свадьбе своей родственницы – певицы Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, без возлюбленного. Позже девушка призналась, что рассталась с Марко. По какой причине, пока неизвестно.

Также мы писали, что после долгого молчания София Ротару в вышиванке восхитила внешним видом.

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