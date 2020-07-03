"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике
Соня Евдокименко продемонстрировала стройные ноги
Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно рассталась со своим бойфрендом, восхитила пользователей Сети новыми фото в купальнике.
На своей странице в Instagram 19-летняя девушка опубликовала новые кадры в светлом цельном купальнике. На снимке Соня позирует среди зеленых деревьев, демонстрируя стройную фигуру. Рядом возле внучки Ротару собака девушки.
Поклонники Сони пишут, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мирового значения: "Вы Афродита!", "Модель", "Красавица".
Внучка народной артистки Софии Ротару на прошлой неделе сообщила поклонникам о расставании со своим возлюбленным Марко Дюменилом. Национальность парня неизвестна, однако наиболее часто Марко публиковал фото с геолокациями: Великобритания, Франция, Италия.
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Поклонники еще в начале лета заметили, что София присутствовала на свадьбе своей родственницы – певицы Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, без возлюбленного. Позже девушка призналась, что рассталась с Марко. По какой причине, пока неизвестно.
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