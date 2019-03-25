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Эксклюзив

АГОНЬ – об отношениях вне сцены, хейтерах, Quest Pistols и новом альбоме

Коллектив также рассказал о новом альбоме, критике и любимых треках

Анна Пономаренко
Сегодня, 12:20

В интервью Сегодня.Lifestyle участники эпатажной украинской группы АГОНЬ Антон Савлепов и Костя Боровский  рассказали о своем новом альбоме, самых необычных сообщениях от хейтеров и поклонников, общении вне сцены, любимой музыке и о многом другом.

- В сети многие в буквальном смысле в шоке от вашего нового альбома #ЗАКЛАДКА, включая треки "Всем Fuck", "НЕКРУЖИТ". Кому-то понравилось, а кому-то – нет. А что означают эти песни и альбом в целом для вас? Это вызов?

- Это новый стиль АГОНЬ. Соц. провокация, рупор шоу-бизнеса, музыкальные эксперименты. Мы кайфуем. Мы вызываем реакцию. Как в хим. лаборатории. 

- Недавно на улицах Киева вы раздавали небольшие записки в виде закладок с номером телефона, позвонив по которому можно было прослушать новый альбом. Вам понравился такой интерактив?

- Этот интерактив был инициирован нами. Конечно же он нам понравился! Закладки с номером телефона, которые мы тайно раздавали прохожим, — это часть нашего промо и распространения нового альбома "Закладка". На наш взгляд, такой интерактив весёлый и интересный.

- В день премьеры вы устроили квест по городу для своих поклонников, спрятав альбомы в нескольких заведениях столицы. Как возникла идея квеста?

- Название альбома "Закладка" диктует условия игры. Мы создали 100 эксклюзивных экземпляров альбома и разложили их в разных заведениях в городе. К этому квесту подключились местные фаны АГОНЬ. Самые хитрые прошлись рано утром по всем точкам и к вечеру уже продавали "Закладку" на olx. Что ж, это тоже круто.

- Пишут ли вам в личные сообщения ваши поклонники или хейтеры? Какие самые необычные сообщения вы получали от них?

Антон: Пишут, в основном, доброжелатели. Пишут слова поддержки, признания в любви и благодарят за творчество. Хейтеры оставляют комменты под публикациями в инста, и я обычно вступаю с ними в разговор. Через несколько минут "хейтер" извиняется и удаляет свое сообщение. Люди забывают, что за "аккаунтами" и "постами" в соц. сетях находятся реальные живые люди, поэтому позволяют себе писать глупости, считая, что это останется незамеченным и безнаказанным. Но это не так. Недавно парень, которому всего 15 лет написал, что я "волосатый мудила"… Я, в свою очередь, призвал своих подписчиков поставить сердечко под его последней публикацией. Малой был в шоке и позже написал, что теперь он мой фанат и очень сожалеет о своем оскорблении. 

Антон Савлепов Фото: пресс-служба
Антон Савлепов Фото: пресс-служба

Костя: Пишут всякое. Хейтят обычно дети. Они достаточно одиноки и зависят от сети. Иногда, если есть настроение, пишу в ответ что-то хорошее и смешное, в ответ всегда радостный шок, восторг и удивление, что он/она оказывается написал/ла мне лично. Девушки до сих пор пишут, что хотят от меня детей и т.п.

Костя Боровский Фото: пресс-служба
Костя Боровский Фото: пресс-служба

- Стиль исполнения и жанр ваших новых песен довольно непривычны и не похожи на ваши предыдущие работы. Готовы к смене аудитории слушателей?

- Вряд ли это будет смена. Скорее, добавятся новые слушатели, а те, кто уже с нами убедятся, что мы весьма разносторонние артисты, которые не боятся экспериментировать со стилем.

- Несмотря на то, что группе АГОНЬ уже два года, ваше творчество в качестве Quest Pistols как-то влияет на вас сегодняшних?

Антон: QP это наш бэкграунд и некий маркет, по которому нас часто идентифицируют в публичной сфере. Не больше. На меня QP никак не влияет ни в личном ни в творческом плане.
Костя: И да и нет. Вместе с продюсером мы создали определенный образ, к которому привыкли люди. Сейчас он меняется, кто-то не может к этому привыкнуть сразу, а кому-то заходит гораздо больше. 

АГОНЬ Фото: пресс-служба
АГОНЬ Фото: пресс-служба

- Вы бы хотели устроить коллаборацию с другими исполнителями или группами?

Антон: Да. Мечтаю записать рэп-кор трек с Пошлой Молли.

Костя: Если хотим, то сразу устраиваем. Например, на альбоме ЗАКЛАДКА фиты с The Gitas, бывшей вокалисткой The Erised – Supersonya, электронщиком и продюсером Morphom, кстати на треке с Ромой, спела наша танцовщица – Тоня. Мы постоянно ищем интересные способы для реализации идей новых треков. в недавнем клипе НЕКРУЖИТ снялся Кирилл Бледный (Пошлая Молли).

- Чем, по-вашему, творчество АГОНЬ отличается от творчества других групп?

Антон: Мы carzy. И мы профи в этом.

Костя: Приходите к нам на концерт и увидите. Нас нужно смотреть и слушать одновременно, тогда все становится понятно.

- Как вы реагируете на критику и сравнение вас с другими музыкантами? (если такое было)

Антон: На днях нас сравнили с африканцами Die Antwoord. Мне очень приятно. 

Костя: Люди всегда сравнивают, это нормально. Критику анализирую, не всегда, но порой это полезно. Сейчас ведь все эксперты по всем вопросам, порой попадаются действительно светлые мысли.

АГОНЬ Фото: пресс-служба
АГОНЬ Фото: пресс-служба

- Есть ли у вас собственные песни в плейлисте и что вообще любите слушать?

Антон: Я до сих пор переслушиваю наш новы альбом  "Закладка". Он еще "свеженький" и весьма интересный для меня. Обожаю ремикс на "Всем Fuck", который называется "Всем Juke". Вчера засыпал под Сонату для флейты Баха. А в машине слушал Ty Segall.

Костя: новый альбом АГОНЬ – ЗАКЛАДКА это музыка, которая мне близка, в отличии от предыдущего коллектива. Поэтому – да, есть. Тема, что люблю слушать, наверное, для отдельной рубрики. Хочу пойти на концерт Billie Eilish. Из относительно нового нравится Joji, Buddy, Tierra Whack, Vince Staples, да много чего, просто остановлюсь.

- Ваши образы на сцене отличаются от тех, какие вы в жизни?

Антон: Я могу себе позволить выглядеть и вести себя на сцене так, как посчитаю нужным. Это мой осознанный выбор. Даже если порой наше шоу выглядит слишком бесконтрольным и больше похоже на хаос, на самом деле, это проявление нашего эмоционального состояния. Танцую ли я и пою на улицах как я это делаю на сцене? Нет! Жизнь же не мюзикл. 

Костя: У нас нет прям образов, как корона у Оли Поляковой. Это просто сценический вариант нас, наши креативные демоны, которых можно выпустить на сцене или в студии. Конечно мы не скачем по городу так же как по концертной площадке. Это происходит в результате взаимообмена со зрителем, но никогда не знаешь, когда захочется отыграть ситуацию драматично и в жизни, такое тоже случается. 

АГОНЬ Фото: пресс-служба
АГОНЬ Фото: пресс-служба

- Что вам нравится и НЕ нравится в современном украинском шоу-бизнесе? В частности, в музыкальной культуре?

Антон: В Украине мало качественных концертных площадок для новых групп, которые исполняют альтернативную поп-музыку. В Украине множество талантливых музыкантов, которые, к сожалению, не могут себе позволить заниматься своим любимым делом и хорошо зарабатывать этим на жизнь. В то же время украинский слушатель не привык платить за музыку в интернете и не может каждые выходные покупать билет на лайв концерт. Талантов много, но кто их будет кормить? 

Костя: Это слабая отрасль. Частично устаревшая и смешная, частично неокрепшая и наивная. Хочется видеть качество, актуальность, чувство юмора и добро. Это касается как ТВ, эстрады и прочих олд-скульных ниш, так и новых начинаний, групп, лейблов. С другой стороны очень многое вдохновляет и вызывает гордость. В Украине все так же множество талантов, хочется пожелать им мужества и творческой силы. Сейчас не очень легко заниматься шоу-бизнесом, это сложная игра.

- Напоследок, расскажите о жизни вне сцены. Насколько вы дружны, часто ли видитесь в свободное от концертов время?

Антон: Наши отношения протекают в рабочем ключе. Этого достаточно, чтобы всегда быть на связи и оставаться на одной волне. В кино семьями не ходим.

Костя:  Дружить и видеться в свободное время не одно и то же. Мы достаточно дружны. Я бы назвал нас единомышленниками. Мы проводим много времени вместе на студии, во время творческого процесса, на гастролях, съемках и т. д. Считаем, что этого вполне достаточно и постоянно на связи.  

Напомним, АГОНЬ представили необычный клип на новый трек "Найди меня".

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Источник: Сегодня
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