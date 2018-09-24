Актер Арнольд Шварценеггер отметил день рождения сына на Октоберфесте

На фестиваль также отправилась и его возлюбленная Хизер Миллиган

Арнольд Шварценеггер. Фото: AFP

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который отказался от участия в фильме "Хищник", побывал на фестивале Октоберфест в Мюнхене. 71-летний актер на фестивале отметил день рождения сына Патрика: наследнику звезды исполнилось 25 лет.

Вместе с Арнольдом на фестиваль отправилась и его возлюбленная Хизер Миллиган, которая младше актера на 27 лет.

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С ней Шварценеггер встречается уже пять лет, хотя до сих пор он все еще официально женат на матери Патрика, Марии Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Напомним, недавно голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру, которому недавно сделали срочную операцию на сердце (экстренная операция понадобилась Шварценеггеру во время замены катетерного клапана), подарили его же портрет в вышиванке.

Отметим, что Арнольд Шварценеггер станет главным героем нового сериала Outrider. Это будет проект в стиле вестерна и расскажет о начале XIX века в Оклахоме.