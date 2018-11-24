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Актер "Дизель шоу" обратился к украинцам: появилось видео

Евгений Гашенко записал видеообращение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Участники &quot;Дизель шоу&quot;: Евгений Гашенко и Виктория Булитко. Фото: instagram.com/dizelgan
Участники "Дизель шоу": Евгений Гашенко и Виктория Булитко. Фото: instagram.com/dizelgan

Один из комиков команды "Дизель шоу", которая ранее сообщила о смерти в ДТП актрисы Марины Поплавской, в своем Instagram записал яркое видеообращение. На видео, кроме его автора Евгения Гашенко, можно заметить другого актера шоу Александра Бережку.

"А у вас подтянутый животик?", – говорится в сообщении.

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А у вас подтянутый животик? #кубики #фитнес #мотивация #dizelstudio #дизельутро #showmustgoon #

Публикация от Евгений Гашенко (@dizelgan)

На данный момент ролик просмотрели почти девять тысяч пользователей, оставив под ним много эмоциональных комментариев. 

"Та какие там подтянутые животики", "Единственные люди, которые поднимут настроение", "Ну спасибо. Сразу втянула", "Ну что вы, о наболевшем. Впереди новогодние праздники. Вот там будут животики", – пишут пользователи сети в комментариях под роликом.

Отметим, что актеры "Дизель шоу" получили различные травмыпытались восстановиться после аварии, а будущее программы было неопределенным. Например, актер Олег Иваница решил уйти из "Дизель шоу" после трагической аварии и даже записал видеообращение, в котором рассказал о своем уходе и заверил поклонников, что "Дизель шоу" не распадется.

Напомним, недавно актер коллектива "Дизель шоу" Егор Крутоголов записал видеообращение для поклонников и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

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Источник: "Сегодня"
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