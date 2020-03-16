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Актер Идрис Эльба сдал положительный тест на коронавирус: видеообращение

Актера принял решение уйти на самоизоляцию

Марина Попович
Сегодня, 21:10

Британский актер Идрис Эльба сообщил, что сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Его уже изолировали, но симптомов болезни пока нет.

Артист сам рассказал об этом, обратившись к подписчикам в соцсетях. Он отметил, что узнал о положительном тесте на Covid-19 сегодня утром. При этом Эльба подчеркнул, что чувствует себя хорошо, однако принял решение уйти на самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности других людей.

"Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматиками", – написал Эльба, призвав не поддаваться панике.

О своем состоянии актер будет сообщать в соцсетях.

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коронавирус идрис эльба
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