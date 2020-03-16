Актер Идрис Эльба сдал положительный тест на коронавирус: видеообращение

Актера принял решение уйти на самоизоляцию

Британский актер Идрис Эльба сообщил, что сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Его уже изолировали, но симптомов болезни пока нет.

Артист сам рассказал об этом, обратившись к подписчикам в соцсетях. Он отметил, что узнал о положительном тесте на Covid-19 сегодня утром. При этом Эльба подчеркнул, что чувствует себя хорошо, однако принял решение уйти на самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности других людей.

"Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматиками", – написал Эльба, призвав не поддаваться панике.

О своем состоянии актер будет сообщать в соцсетях.

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