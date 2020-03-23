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Актер Идрис Эльба заразил жену коронавирусом

Сабрина сдала тест на COVID-19

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:00
Идрис Эльба и Сабрина Даур
Идрис Эльба и Сабрина Даур
Фото: Getty Images

Неделю назад британский актер Идрис Эльба сообщил о том, что у него диагностировали коронавирус. Знаменитость сразу же, как узнал свой диагноз, принял решение самоизолироваться. Его супруга Сабрина Даур отказалась отдаляться от Идриса и также заболела COVID-19. Она прошла тест на вирус и результат оказался положительным.

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Во время онлайн-интервью с Опрой Уинфри Сабрина свое решение не изолироваться от мужа объяснила "супружеским инстинктом" и желанием поддержать актера заботой. При этом супруга актера уверяет, что чувствует себя хорошо и никакие явные симптомы болезни у нее пока не проявились. Идрис Эльба и Сабрина Даур остаются в изоляции и развлекают друг друга игрой в шахматы.

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"Мы повредили планету, и не удивительно, что она так реагирует на человеческую расу", – заявил актер и призвал всех начать заботиться о природе.

Ранее о заражении коронавирусом рассказал звезда "Хеллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким. Также в СМИ появилась информация, что COVID-19 обнаружили у испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Идрис Эльба
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