Актер из киносаги "Звездные войны" скончался от коронавируса

Эндрю Джек умер спустя 48 часов после госпитализации

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек. Артист ушел из жизни на 86 году жизни в больнице города Черсти (Великобритания). О его смерти в Twitter сообщили американский продюсер Грег Грюнберг и супруга Эндрю Габриэль Роджерс.

На данный момент женщина находится на карантине в Австралии и даже не смогла попрощаться с мужем.

"Мы сегодня потеряли Человека. Эндрю Джеку диагностировали коронавирус два дня назад. Ему не было больно, и он мирно выскользнул, зная, что все в его семье были с ним", – написала Габриэль Роджерс.

Эндрю Джек не только снимался в кино, но и был востребованным в Голливуде репетитором по речи. Он работал с такими кинозвездами, как Скарлетт Йоханссон, Пирс Броснан, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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