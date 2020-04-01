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Актер из киносаги "Звездные войны" скончался от коронавируса

Эндрю Джек умер спустя 48 часов после госпитализации

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:58

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек. Артист ушел из жизни на 86 году жизни в больнице города Черсти (Великобритания). О его смерти в Twitter сообщили американский продюсер Грег Грюнберг и супруга Эндрю Габриэль Роджерс.

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На данный момент женщина находится на карантине в Австралии и даже не смогла попрощаться с мужем.

"Мы сегодня потеряли Человека. Эндрю Джеку диагностировали коронавирус два дня назад. Ему не было больно, и он мирно выскользнул, зная, что все в его семье были с ним", – написала Габриэль Роджерс.

Эндрю Джек не только снимался в кино, но и был востребованным в Голливуде репетитором по речи. Он работал с такими кинозвездами, как Скарлетт Йоханссон, Пирс Броснан, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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