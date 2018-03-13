Актер Колин Ферт ответил бывшему любовнику его жены

У супруги Колина в течение года был роман с итальянским жураналистом

На днях личная жизнь 57-летнего Колина Ферта и его 48-летней супруги Ливии Джуджолли стала предметом обсуждения в западной прессе.

В то время, когда у пары был кризис в отношениях, Ливия завела роман с 55 – летним итальянским журналистом Марко Бранкаччиа. Позже супруга Ферта подтвердила свои отношения, обвинив мужчину в преследовании. Известно, что пара даже обратилась в полицию.

Марко, в ответ на обвинения, объяснил, что все его "преследования" заключаются лишь в двух сообщениях в WhatsApp и электронном письме. Он также отметил, что написал Колину письмо об их с Ливией отношениях, о чем теперь жалеет.

Марко Бранкаччиа. Фото: twitter.com/MarcoBrancaccia

История получила свое продолжение, когда стало известно, что Ферт ответил бывшему любовнику супруги, написав ответное письмо с сочувствиями.

"Вы заставили меня страдать, но я знаю, что вы переживаете тоже", – писал Ферт.

"Я отправил ему письмо. Так как хотел, чтобы Колин знал, какие отношения связывали меня с его женой. Я получил ответ, в котором прочел слова понимания и сочувствия. Однако, полиция все же забрала мой компьютер и телефон", – объяснил Марко Бранкаччиа.

Отметим, что эта история происходила еще в 2016 году, но ее подробности стали известны только сейчас. Известно, что Ливия и Колин расставались почти на год, а ее отношения с Марко длились с июля 2015 по июнь 2016 года.

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