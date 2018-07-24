Актер Рассел Кроу напугал фанатов своим внешним видом

Мужчина опубликовал странное видео на своей Instagram-странице

Рассел Кроу. Кадр из фильма "Ной"

Голливудский актер Рассел Кроу, который специально сильно поправился ради роли, опубликовал странное видео на своей Instagram-странице. В ролике он пытается расчесать свою косматую длинную бороду. Также, помимо бороды, Кроу приводит в порядок свои отросшие волосы. Отметим и то, что он немного растолстел и даже поседел.

В подписи к ролику Кроу оставил лаконичный комментарий: "Актер готовится".

Пользователи сети были просто шокированы обликом актера, который больше стал походить на бездомного. Возможно, это новый образ для какого-то фильма или сериала. Однако такое поведение Рассела действительно немного странное.

The actor prepares Публикация от Russell Crowe (@russellcrowe) 22 Июл 2018 в 5:06 PDT

Напомним, актриса Николь Кидман и актер Рассел Кроу сыграли в новой биографической драме Джоэла Эдгертона "Исчезнувший мальчик". В сети уже появился трейлер киноленты, которая порождает слухи об "Оскаре". Отметим и то, что Рассел Кроу организовал аукцион, на котором с молотка уйдут его мебель и личные вещи после развода с женой.