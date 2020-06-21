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Актер сериала "Громада" Павел Тупиков: "До рождения сына я не знал, что любви бывает так много"

Сегодня, 11:01

Артист рассказал, как воспитывает своего сына Платона и совмещает это с работой

Сегодня, 21 июня, во всем мире отмечают День отца. Актер сериала "Громада" на канале НЛО TV Павел Тупиков уже несколько лет вместе с женой воспитывают сына Платона. Мы расспросили у него – каково это, быть отцом, и как стоит воспитывать ребенка на собственном примере.

Ранее мы публиковали специальный материал ко Дню отца с украинскими звездными папами, которые души не чают в своих детях.

Актер Павел Тупиков
Актер Павел Тупиков
Фото: instagram.com/tupikov_pavel

Что лично для тебя значит быть папой?

Быть папой – это то, что вдохновляет, окрыляет тебя. Быть папой – это сложно. Быть папой – это ответственность. Быть папой – это счастье.

Что ты почувствовал, когда узнал, что станешь папой и когда впервые взял сына на руки?

Мы с женой очень ждали нашего малыша и все планировали. Мне первому положили сыночка на грудь, ведь детей прикладывают к родителям в первые минуты их жизни. Это был я, так как жена тяжело перенесла роды, и в это время отдыхала. Когда мне дали сына, первое, о чем я подумал: "какой же он красивый". Потом я его обнял и слезы полились градом.

Сколько лет твоему сыну и как менялось твое отношение к отцовству на протяжение его взросления?

Платону 4 года. Как менялось? До рождения сына я не знал, что любви может быть так много! И с каждым днём ее все больше.

Павел Тупиков с сыном
Павел Тупиков с сыном
Фото: instagram.com/tupikov_pavel

Что значит быть современным папой для тебя?

Быть современным или не современным – для меня нет разницы. Главное – быть собой. И всегда быть рядом с ребенком. Даже, когда ты работаешь 24/7 – найди время!

В каждой семье есть своя модель воспитания детей – какая модель у вас?

У нас изначально не было никакого особенного плана по воспитанию ребенка. Мы стараемся все показать сыну своим примером. Модель воспитания простая: любить сына и позволить ребёнку быть ребёнком, а не требовать от него быть взрослым.

Были ли у тебя моменты, когда сын своими словами или вопросами поражал тебя или ставил в тупик?

Да, было такое. Укладывал как-то сынулю спать, и читал ему "Незнайку". И тут я понял, что он знает книгу наизусть, поэтому специально пропускал строчки, а сын их продолжал! Я был поражён, что такой фокус сын проделывает со всеми нашими книгами, а их у нас много.

Павел Тупиков с сыном
Павел Тупиков с сыном
Фото: instagram.com/tupikov_pavel

Ты бы хотел, чтобы твой сын пошел по стопам отца и стал актером?

Это только ему решать – пусть сам выбирает. Я к этому отношусь абсолютно легко. Хотя думаю… хватит в семье одного актера (смеется).

Ты строгий папа? Как часто включаешь "злого полицейского"?

Да, я папа строгий. Но мы с женой не наказываем сына. Не шлёпаем его ни в коем случае. Мы стараемся все объяснить и договориться. Частенько я включаю строгого полицейского, но не злого. Давайте не путать строгость со злостью. Это состояния.

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Что нужно знать, чтобы воспитать из мальчика достойного мужчину?

Поживем – увидим. Показывать все на своем примере – это железное правило в воспитании детей.

На твой взгляд, чья роль сложнее: мамы или папы?

И папа, и мама – это не просто. У каждого свои обязанности и свой колоссальный фронт работы. Важно понимать – нет сложнее или легче. Быть родителями – это одинаково не просто, но любовь и счастье, которые вы испытываете каждый день, компенсирует эту усталость с лихвой.

Продолжи фразу "Хороший папа – это…

…когда ты всегда рядом со своим ребенком и участвуешь в его жизни максимально".

Недавно ведущие "Ранку з Україною" рассказали, что для них значит быть папой.

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