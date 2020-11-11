Актер Тарас Цымбалюк: "Мужчина должен быть стильным, но это не должно быть слишком"

Самая дорогая вещь в гардеробе актера – кожаная куртка за 24 000 гривен

Какой он – идеальный вариант стиля для современного мужчины? Этот вопрос достаточно индивидуален, однако многие украинские мужчины ориентируются на модные образы знаменитостей. Мы спросили у актера сериала "СуперКопы" на канале НЛО TV, а также участника шоу "Танцы со звездами" Тараса Цымбалюка: какого стиля придерживается он? А также узнали, как относится к шопингу, и кого из знаменитостей считает самым стильным мужчиной.

Актер Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба НЛО TV

Тарас, можешь определить свой стиль сейчас, и как долго его формировал?

Мужчина должен быть стильным, но это не должно быть слишком. Я люблю брутально-неосторожную историю в одежде – это круто выглядит в образе мужчины. На мой взгляд, это абсолютно нормально.

Сейчас у меня эра кроссовок и спортивных штанов, которые комбинируются с классическими или полуклассическими вещами. Ранее о формировании стиля я вообще не думал: просто покупал вещи, которые мне нравятся. Сейчас же стиль начал вырисовываться, и мне он нравится. И с приобретением популярности стал больше следить за подбором одежды.

Какие вещи в гардеробе твои любимые?

Пожалуй, самая любимая вещь – это черная куртка-косуха из итальянской кожи. А еще обожаю свои ботинки, которые купил недавно. Ну и куда без кроссовок – часто в них хожу не только на тренировки, но и на прогулки по городу.

Можешь назвать себя шопоголиком?

Да, 100%! На самом деле, я могу полгода себе ничего не покупать, а потом зайти вместе с Тиной в магазин (Тина Антоненко – невеста Тараса, ред.) и оставить там 2000 долларов. И я получаю от этого удовольствие!

Актер Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба НЛО TV

Какая самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

Самая дорогая вещь – это моя кожаная куртка, которую я недавно купил. Она стоит 24 000 гривен.

Если говорить о теме дороговизны одежды, то здесь стоит отметить, что дело далеко не всегда в цене. Я очень не люблю, когда люди покупают вещи-подделки известных брендов. Лучше купить Adidas Original, чем ходить в поддельной Balenciaga. К сожалению, наш народ это не понимает. Особенно сейчас, когда у нас эра крутых украинских дизайнеров. Можно довольно стильно одеваться, и за небольшие деньги.

Где обычно ты покупаешь вещи?

Я больше люблю шопинг, который происходит вживую. Все эти онлайн покупки – это круто. В интернете можно заказать вещи из Европы – все то, чего нам так не хватает в Украине. Но у меня нестандартная фигура: занимаюсь в спортзале, поэтому то худею, то набираю вес. Поэтому мне удобнее мерять вещи – я за оффлайн шопинг.

Актер Тарас Цимбалюк Фото: пресс-служба НЛО TV

В какой одежде ты чувствуешь себя наиболее комфортно?

Могу запросто надеть классическое пальто, под него гольф, кроссовки и растянутые спортивные штаны. И мне в этом образе будет максимально удобно.

Было у тебя, что ты перенимал некоторые детали стиля от своих персонажей?

Не перенимал, потому что мой любимый персонаж – это Карп из фильма "Поймать Кайдаша". А это, напомню, парень, живущий в селе, которые одевается по сельской моде (улыбается). А еще вряд ли можно перенять в свой современный стиль костюмы с 18 и 19 веков. Я играл и таких персонажей на экране.

Есть ли у тебя модные кумиры, чей стиль ты в чем-то следуешь?

Есть такие модные кумиры, конечно. Мне нравится, как одевается актер Джейсон Момоа. Считаю, именно так должен одеваться мужчина. Хотя я никому не навязываю свое мнение.

Ранее мы сообщали, что Тарас Цимбалюк с невестой побегали без одежды по полю.

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