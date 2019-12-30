Актер Зак Эфрон экстренно госпитализирован во время съемок

Звезда едва не попрощался с жизнью

Зак Эфрон Фото: instagram/zacefron/

Американский актер Зак Эфрон едва не распрощался с жизнью из-за инфекционной болезни. 32-летнюю звезду "Спасателей Малибу" госпитализировали во время съемок в джунглях Новой Гвинеи. В настоящее его здоровью ничего не угрожает.

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С начала декабря этого года Зак Эфрон находился со своей командой в джунглях в Папуа-Новая Гвинея, где проходили съемки реалити-сериала "Убийство Зака Эфрона", где артист показывал, как можно выжить в диких условиях.

По иронии судьбы Эфрону понадобилась медицинская помощь прямо на съемочной площадке – он заразился бактериальной инфекцией и был доставлен в австралийский военный госпиталь Сент-Эндрюс в Спринг-Хилл. Случилось это накануне католического Рождества, пишет Daily Mail.

В больнице актер провел почти неделю, а после был выписан и улетел домой в США. Сообщается, что сейчас жизни актера ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и готовится вновь вернуться к съемкам в джунглях.

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"Я заболел в Папуа-Новой Гвинее, но быстро пришел в норму и закончил удивительные три недели там. Я дома на каникулы с моими друзьями и семьей. Спасибо за всю любовь и заботу, до встречи в 2020 году", – написал Эфрон в своем Instagram.

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