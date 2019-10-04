Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Две женщины подали иск на голливудского актера и его коллег

Джеймс Франко Фото: Getty Images

41-летнего голливудского актера Джеймса Франко, а также его коллег по школе актерского мастерства обвинили в сексуальных домогательствах. Две женщины заявили, что стали жертвами сексуального насилия. Об этом сообщает The New York Times.

Недавно в сексуальных домогательствах также обвинили певицу Кэти Перри:

Так, Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляют, что при поступлении в школу Studio 4, директором которой является Джеймс Франко, они подвергались домогательствам – как со стороны самого актера, так и со стороны его партнеров.

По словам женщин, Джеймс Франко заверил, что даст им роли в громких фильмах, но только после того, как те поучаствуют в съемках эротического характера. Сара Титер-Каплан и Тони Гаал утверждают, что в результате в школе установилась "атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации".

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Отметим, как сообщает издание, Джеймса Франко уже не впервые обвиняют в подобном. Сара Титер-Каплан ранее тоже заявляла о непристойном поведении актера.

Ранее мы также писали, что появился впечатляющий трейлер фильма Джеймса Франко "Зеровилль".

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