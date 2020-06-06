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Актера Михаила Кокшенова похоронят недалеко от могилы Гоголя

Сегодня, 15:47

Знаменитый актер внезапно ушел из жизни в возрасте 83 лет

Известного советского актера Михаила Кокшенова, который умер на 84-м году жизни, похоронят в это воскресенье, 7 июня, на новодевичьем кладбище. Его могила будет находиться недалеко от могилы Гоголя, сообщает российская поэтесса Любовь Воропаева.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича", – написала она в Facebook.

Скриншот facebook.com/luba.voropaeva

Михаил Кокшенов за всю свою карьеру сыграл в более чем 100 кинолентах. Больше всего зрителю полюбились фильмы с его участием "Самая обаятельная и привлекательная", комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", "Не может быть", "Гараж" Эльдара Рязанова, а также его роль жадного солдата в трагикомедии "Женя, Женечка и "Катюша".

Ранее мы писали, как начиналась актерская карьера звезды советского кино – Михаила Кокшенова, а также его лучшие роли.

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актер Михаил Кокшенов
Источник: Интерфакс
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