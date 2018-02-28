Как сообщает iz.ru , знаменитого российского актера Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Как стало известно iz.ru, 63-летний актер театра и кино, известный зрителям по фильму "Ширли-мырли", поступил в медицинское учреждение еще 15 февраля. Сейчас Гаркалин находится в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что ранее у актера уже были проблемы со здоровьем. 7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенёс тяжёлый инфаркт, затем в ноябре 2008 года произошёл повторный инфаркт. С 2007 года Валерий Гаркалин – актёр Московского театра имени А. С. Пушкина, профессор ГИТИСа.

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