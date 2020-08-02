Актера Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании
Во Франции намерены возобновить следствие против 71-летнего актера
71-летнего француза Жерара Депардье, который прописался в Новосибирске, обвиняют в изнасиловании. В 2019 году актриса, имя которой не раскрывается, заявила, что знаменитый актер ее домогался, но тогда дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Теперь следствие возобновляют, пишет Daily Mail.
В прошлом году прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении Жерара Депардье, за неимением достаточного количества доказательств. Сам инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года, куда девушка пришла на репетицию пьесы. Депардье свою вину отрицал.
Актриса, заявившая, что Жерар Депардье ее изнасиловал, снова обратилась в правоохранительные органы и потребовала возобновить дело. Согласно закону Франции, подача гражданского иска практически означает автоматическое начало расследования.
По словам вероятной жертвы, актер домогался ее дважды. Эпизоды произошли 6 и 13 августа 2018 года.
Напомним, что Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, но в 2018 году снова переехал во Францию.
Ранее сообщалось, что экс-главу премии Грэмми обвинили в изнасиловании.
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