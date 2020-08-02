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Актера Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании

Сегодня, 12:19

Во Франции намерены возобновить следствие против 71-летнего актера

71-летнего француза Жерара Депардье, который прописался в Новосибирске, обвиняют в изнасиловании. В 2019 году актриса, имя которой не раскрывается, заявила, что знаменитый актер ее домогался, но тогда дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Теперь следствие возобновляют, пишет Daily Mail.

В прошлом году прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении Жерара Депардье, за неимением достаточного количества доказательств. Сам инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года, куда девушка пришла на репетицию пьесы. Депардье свою вину отрицал.

Актер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье
Фото: Getty Images

Актриса, заявившая, что Жерар Депардье ее изнасиловал, снова обратилась в правоохранительные органы и потребовала возобновить дело. Согласно закону Франции, подача гражданского иска практически означает автоматическое начало расследования.

По словам вероятной жертвы, актер домогался ее дважды. Эпизоды произошли 6 и 13 августа 2018 года.

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Напомним, что Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, но в 2018 году снова переехал во Францию.

Ранее сообщалось, что экс-главу премии Грэмми обвинили в изнасиловании.

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