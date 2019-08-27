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Актеру "Дизель Шоу" сделали сложную операцию

Егор Крутоголов рассказал о трудностях восстановления после травмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Егор Крутоголов
Егор Крутоголов
Фото: Facebook

39-летний украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который скоро во второй раз станет отцом, снова порвал связки и перенес сложную операцию на ноге.

Смотрите также видео том, как "Дизель Шоу" вернулись к концертной деятельности:

Как рассказал своим поклонникам сам актер на странице в Facebook, только несколько дней назад он сделал первые шаги без костылей и вышел на сцену в Одессе в День Независимости. 

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"Дело в том, что после нашего трагического дтп, в котором я порвал связки колена, я попытался реабилитироваться без оперативного вмешательства и мне почти это удалось, потому что из четырёх порванных (и полностью и частично) связок, прижились 3, я почти начал ходить не хромая, но 2 не выдержали увеличивающихся нагрузок и вновь порвались. В июле меня прооперировали, где под спинальным наркозом мне пришили 2 связки, взяв имплантаты из другого колена. Более того, мне дали возможность наблюдать за ходом операции на экране, что дало мне очень необычный опыт, хоть я его и не заказывал", — написал Егор Крутоголов.

Егор отметил, что на ноги его поставили именно украинские медики и поблагодарил заслуженного врача Украины Михаила Ригана за профессионализм.

Напомним, что 20 октября 2018 года из жизни ушла Марина Поплавская. Актриса погибла под Киевом в результате ДТП. Еще несколько участников "Дизель Студио" пострадали. 

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