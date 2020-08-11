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Актеру Уиллу Смиту сломали зубы клюшкой для гольфа — видео

Сегодня, 18:30

Голливудский актер поделился шокирующим видео в Instagram

Звезде фильма "Люди в черном" Уиллу Смиту, чья супруга изменяла ему с молодым певцом, выбили зубы. 51-летний актер опубликовал в Сети ролик, на котором видно, как он практически лишился передних зубов. Шутка это, или нет, однако выглядит очень пугающе.

В ролике, обнародованном в Instagram-аккаунте Смита, актер вместе с певцом и актером Джейсоном Деруло играет в гольф. Уилл объяснил коллеге, как правильно сбивать мяч для гольфа, как тут же получил клюшкой прямо по зубам.

"И мы никогда больше не видели Джейсона Деруло снова", – подписал пост Смит.

INSTAGRAM

Он также опубликовал совместный снимок с Деруло, где продемонстрировал свою улыбку после удара клюшкой. Судя по радостным лицам звездных коллег, инцидент – всего лишь розыгрыш. Но это не точно.

Джейсон Дерул и Уилл Смит
Джейсон Дерул и Уилл Смит
Фото: instagram.com/willsmith

"Я должен перестать приглашать Джейсона к себе", – написал Уилл Смит в публикации. На что Дерул в комментариях ответил следующее: "Я знаю хорошего дантиста, напиши мне".

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Совсем недавно мы писали, что Уилл Смит сыграет беглого раба в новой драме "Эмансипация" Антуана Фукуа.

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