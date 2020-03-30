Актеры, музыканты и принцесса: кто из знаменитостей умер от коронавируса

COVID-19 никого не щадит

Коронавирусная инфекция активно распространяется по миру и никого не щадит. Известные актеры, музыканты и даже члены королевской семьи стали жертвами COVID-19. Они пытались бороться за жизнь, но опасный недуг оказался сильнее.

Актриса Лючия Бозе

23 марта в одной из больниц Сеговии из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе только что умерла. Она уже в лучших местах", – написал Мигель.

INSTAGRAM

Саксофонист Ману Дибанго

24 марта на 87-м году жизни скончался известный французский саксофонист Ману Дибанго. О смерти Ману Дибанго сообщила его семья: "Дорогие друзья, дорогие поклонники... С глубокой грустью мы объявляем о смерти Ману Дибанго.

Саксофонист Ману Дибанго Фото: Getty Images

Известно также, что артист, несмотря на возраст, находился в отличной форме. Еще в июле 2019 года Дибанго активно гастролировал со своей динамичной концертной программой, которая сочетала в себе джаз и классическую музыку. Он стал первой известной личностью во Франции из тех, кто не смог побороть COVID-19.

Звезда сериалов Маркл Блум

25 марта в Нью-Йорке скончался звезда сериалов Марк Блум. 70-летний актер скончался от осложнений после заражения коронавирусом. О смерти артиста сообщил в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons.

Марк Блум Фото: Getty Images

"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", – сказано в заявлении театра.

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Марк Блум был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах таких, как "Ты" и "Крокодил Данди". Его фильмография насчитывает около 80 работ.

Принцесса Мария Тереза

26 марта в Париже умерла испанская принцесса Мария Тереза – двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI. На момент смерти Марии Терезе было 86 лет.

Отметим, что принцесса Мария Тереза, которая принадлежит к Пармским Бурбонам – младшей ветви испанской королевской династии, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе.

Принцесса Мария Тереза Фото: twitter.com/eha_news

По информации СМИ, Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Кантри-исполнитель Джо Диффи

29 марта из жизни ушел американский кантри-исполнитель Джо Диффи. 61-летний обладатель двух платиновых и двух золотых дисков, премии "Грэмми" скончался от осложнений, которые возникли вследствие коронавируса.

Американский певец Джо Диффи Фото: Getty Images

Отметим, о том, что Диффи заразился коронавирусом, стало известно в пятницу, 27 марта. Музыкант не скрывал, что борется с недугом: "Я нахожусь под присмотром медицинских работников и в настоящее время прохожу лечение". Джо также призвал поклонников быть осторожными и соблюдать все меры безопасности во время пандемии.

Комик Кен Шимура

29 марта скончался известный японский комик Кен Шимура, который на протяжении последних недель страдал от лихорадки и проблем с дыханием.

Кен Шимура Фото: Getty Images

70-летний комик боролся с коронавирусом несколько недель. Он стал первой японской звездой, умершей от усложнений COVID-19. Поклонники актера призвали людей во всем мире понять серьезность угрозы и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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