Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актеры, музыканты и принцесса: кто из знаменитостей умер от коронавируса

COVID-19 никого не щадит

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:00

Коронавирусная инфекция активно распространяется по миру и никого не щадит. Известные актеры, музыканты и даже члены королевской семьи стали жертвами COVID-19. Они пытались бороться за жизнь, но опасный недуг оказался сильнее.

Актриса Лючия Бозе

23 марта в одной из больниц Сеговии из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе только что умерла. Она уже в лучших местах", – написал Мигель.

INSTAGRAM

Саксофонист Ману Дибанго

24 марта на 87-м году жизни скончался известный французский саксофонист Ману Дибанго. О смерти Ману Дибанго сообщила его семья: "Дорогие друзья, дорогие поклонники... С глубокой грустью мы объявляем о смерти Ману Дибанго.

Саксофонист Ману Дибанго
Саксофонист Ману Дибанго
Фото: Getty Images

Известно также, что артист, несмотря на возраст, находился в отличной форме. Еще в июле 2019 года Дибанго активно гастролировал со своей динамичной концертной программой, которая сочетала в себе джаз и классическую музыку. Он стал первой известной личностью во Франции из тех, кто не смог побороть COVID-19.

Звезда сериалов Маркл Блум

25 марта в Нью-Йорке скончался звезда сериалов Марк Блум. 70-летний актер скончался от осложнений после заражения коронавирусом. О смерти артиста сообщил в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons.

Марк Блум
Марк Блум
Фото: Getty Images

"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", – сказано в заявлении театра.

Читайте также:
Кто из знаменитостей пожертвовал миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

Марк Блум был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах таких, как "Ты" и "Крокодил Данди". Его фильмография насчитывает около 80 работ.

Принцесса Мария Тереза

26 марта в Париже умерла испанская принцесса Мария Тереза – двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI. На момент смерти Марии Терезе было 86 лет.

Отметим, что принцесса Мария Тереза, которая принадлежит к Пармским Бурбонам – младшей ветви испанской королевской династии, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе.

Принцесса Мария Тереза
Принцесса Мария Тереза
Фото: twitter.com/eha_news

По информации СМИ, Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Кантри-исполнитель Джо Диффи

29 марта из жизни ушел американский кантри-исполнитель Джо Диффи. 61-летний обладатель двух платиновых и двух золотых дисков, премии "Грэмми" скончался от осложнений, которые возникли вследствие коронавируса.

Американский певец Джо Диффи
Американский певец Джо Диффи
Фото: Getty Images

Отметим, о том, что Диффи заразился коронавирусом, стало известно в пятницу, 27 марта. Музыкант не скрывал, что борется с недугом: "Я нахожусь под присмотром медицинских работников и в настоящее время прохожу лечение". Джо также призвал поклонников быть осторожными и соблюдать все меры безопасности во время пандемии.

Комик Кен Шимура

29 марта скончался известный японский комик Кен Шимура, который на протяжении последних недель страдал от лихорадки и проблем с дыханием.

Кен Шимура
Кен Шимура
Фото: Getty Images

70-летний комик боролся с коронавирусом несколько недель. Он стал первой японской звездой, умершей от усложнений COVID-19. Поклонники актера призвали людей во всем мире понять серьезность угрозы и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Ранее мы также писали, что отец британской актрисы умер из-за коронавируса. Звезда "Трасформеров" София Майлс показала фото из больницы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Я остаюсь дома ради...": звезды на карантине запустили флешмоб Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса Карантин застал врасплох: кто из звезд был вынужден прервать отпуск
карантин коронавирус пандемия подборка
Реклама

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Ани Лорак появилась в компании певца-красавца
Ани Лорак появилась в компании певца-красавца
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Сегодня, 14:41Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Сегодня, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Сегодня, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Сегодня, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

Вчера, 20:05Шоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

Вчера, 18:52Шоу-бизнес

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

Вчера, 18:05Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаFun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул проект в четвертом выпуске

27 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

Новости партнеров

Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Аппетитный суп с фасолью и морковью
Аппетитный суп с фасолью и морковью
Пасха по-царски: рецепт с фото пошагово
Пасха по-царски: рецепт с фото пошагово
Торт Медовик шоколадный без раскатывания коржей
Торт Медовик шоколадный без раскатывания коржей
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости