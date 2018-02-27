Актриса Алисия Сильверстоун разводится с мужем после 13 лет брака

41-летняя актриса Алисия Сильверстоун и ее муж Кристофер Джареки объявили о разводе. Пара была вместе 20 лет, из них 13 лет – в браке. У них есть сын, 6-летний Беар Блю Джареки.

"Они все еще глубоко любят и уважают друг друга и остаются очень близкими друзьями, но при этом приняли обоюдное решение расстаться, проведя вместе 20 лет. Они продолжат воспитывать своего сына",- заявил представитель пары изданию E!.

Алисия и Кристофер поженились в 2005 году на озере Тахо, Калифорния. В то время Джареки был рок-музыкантом и играл в группе S.T.U.N. Сейчас он ведет на радио свое шоу.

Напомним, решение объявить о разводе публично Дженнифер Энистон и Джастин Теру приняли в День святого Валентина. Близкие к паре источники говорят, что Энистон и Теру не сошлись характерами: "Он хочет жить в Нью-Йорке и проводить время со своими друзьями-хипстерами или же кататься на своем мотоцикле по Европе. А Дженнифер хочет жить около пляжа и заниматься йогой",- сообщил инсайдер.