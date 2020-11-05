Актриса Анна Саливанчук смогла побороть клиническую депрессию

Звезда рассказала, какие уроки вынесла из своего состояния

Актриса Анна Саливанчук в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" поделилась историей своей борьбы с депрессией.

Звезда громких проектов "Однажды под Полтавой" и "Свингеры" еще в 23 года пережила клиническую депрессию. Анна в тот период разочаровалась в жизни, в окружающих и в коллегах. По словам артистки, она не умеет юлить, лукавить и говорить неправду.

"Максимум, чему я научилась до 35 лет, это молчать. Просто не говорить то, что я думаю. Но врать никогда не умела", – призналась Саливанчук.

Когда она начала сниматься в кино и больше работать в театре, то поняла, что все ее подставляли. И ей было очень трудно с этим смириться. "Я не понимала, почему мне смотрят в глаза, говорят такие хорошие вещи, а потом подставляют на каждом шагу", – вспоминает актриса.

Проблем добавило еще и то обстоятельство, что самый родной человек оказался в больнице. "Папа лег на операцию, ему делали стентирование. И я сдалась, моя нервная система не выдержала", – поделилась звезда.

Анна Саливанчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анну забрали в больницу с диагнозом истощение головного мозга и нервной системы. Актриса две недели ничего не ела и весила 49 кг. Тот период в больнице был одним из самых непростых, потому что девушка постоянно плакала. Но вскоре пришло осознание всего происходящего.

"Я поняла, что в этой жизни человек никому не нужен. Мы приходим в этот мир сами и уходим сами. И когда ты болеешь, ты не нужен никому: ни друзьям, ни коллегам. Это все игра, все ненастоящее", – сказала звезда.

Она поняла, что была нужна только маме, которая была рядом с ней две недели в больнице и кормила через трубочку.

"Я поняла, что надо делать себя без чьей-либо помощи. Не надо останавливаться, на кого-то смотреть. Не стоит обращать внимание на все плохое, что есть вокруг. Надо идти и улыбаться", – уверенна Саливанчук.

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