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Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

Яне Глущенко предстоит длительная реабилитация после ДТП

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Яна Глущенко
Яна Глущенко
Фото: instagram.com/yamo4ka

В октябре 2018 года случилось смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу", в результате которого погибла актриса Марина Поплавская. Остальные пассажиры получили серьезные травмы, в том числе Яна Глущенко.

Маше Ефросининой в YouTube-шоу "Экзамен" актриса призналась, что в результате аварии у нее разорвались все связки колена. Чтобы сделать операцию за один раз, а не в несколько подходов, Яна отправилась в Рим. 

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"Так получилось, что самая тяжелая травма у меня была. И, проконсультировавшись со специалистами, они сказали, что в Украине мне не сделают операцию. У меня были порваны все связки колена. Нужен был профессор, который сделал бы операцию за раз. Мне посоветовали профессора в Риме", – признается Глущенко. 

По совету специалистов, Яна отправилась на операцию, которая прошла успешно, в Рим. В результате актриса в течение 19 дней не виделась с маленьким сыном Тамерланом.

Кроме того, Глущенко сообщила, что реабилитация продлится 9 месяцев, но при этом она испытывает жуткие боли: "Я нахожусь на обезболивающих. Оно постоянно болит".

Напомним, Регина Тодоренко призналась, что у ее мужа Влада Топалова проблемы со здоровьем. В результате телеведущая отпраздновала День святого Валентина без супруга.

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