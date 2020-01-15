Актриса фильма "Первый мститель" назвала мотивы убийства матери

Молли Фицджеральд действовала в целях обороны

Молли Фицджеральд Фото: Instagram

Американская актриса Молли Фицджеральд, которая сыграла эпизодичную роль в фильме 2011 года "Первый мститель" о приключениях Капитана Америки, жестоко убила свою 68-летнюю мать и была арестована. Позже артистка назвала мотивы преступления.

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По информации издания Fox News, Молли Фицджеральд действовала в целях самообороны. Как говорит актриса, мать напала на нее с ножом в их доме. Она якобы отобрала нож, ударив мать насадкой для пылесоса. Но ей ничего не оставалось сделать, как всадить матери нож в спину. Медики зарегистрировали незначительные порезы на теле актрисы.

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Но по результатам вскрытия, перед смертью женщину душили, а также на ее теле обнаружили множество других травм, полученных, предположительно, в результате самообороны. Отмечается, что доказательств того, что погибшая держала нож во время конфликта, медики не нашли.

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