Актриса и телеведущая Даша Трегубова рассталась с бойфрендом

Девушка также рассказала о своей новой роли в кино

Даша Трегубова Фото: instagram.com/dasha.tregubova

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", популярная артистка Даша Трегубова рассказала о своей новой киноработе, а также о том, почему закончились ее 3-летние отношения.

Актриса, телеведущая, продюсер, режиссер. За плечами Даши Трегубовой – множество проектов и более пятидесяти ролей. Сейчас она снимается в фильме "Любимые дети" совместного производства канала "Украина" и продакшена IVORY films.

Даша Трегубова Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Я впервые играю маму очень взрослой девочки. Моей дочери Полине семь лет, а экранной – девятнадцать. Сначала подумала – ну ни фига себе! Дело в том, что по сценарию моя героиня родила очень-очень рано", – рассказала актриса о своей новой роли.

Свою личную жизнь Даша не очень любит обсуждать. СМИ писали, что у Трегубовой роман с художником-постановщиком. В интервью "Ранку з Україною" сама актриса призналась, что недавно ее отношения закончились.

"После развода у меня были отношения, которые длились почти 3 года. Но недавно они закончились. Это не связано с работой. В паре двое должны развиваться и делать это быстро. Я понимаю, что за моим темпом не многие могут успеть, но верю, что такие люди есть. И для меня очень важно не чувствовать момент, когда ты уже стоишь где-то и говоришь: "Ну что, полезли. Ну давай!" Сейчас я отдыхаю", – призналась Даша Трегубова журналистам канала "Украина".

Напомним, телеведущая Леся Никитюк рассталась со своим бойфрендом.

Кроме этого, известная певица Леди Гага разошлась со своим женихом перед свадьбой.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram