Актриса Ирина Безрукова рассказала, как справилась со смертью единственного ребенка

Андрей Ливанов сын известных актеров Игоря Ливанова и Ирины Безруковой скончался 14 марта 2015 года, ему было всего 25 лет. В программе "Мой герой" Ирина рассказала, как справилась с горем и какие воспоминания сохранила о своем ребенке.

"Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: "Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна", – поделилась Безрукова.

Актриса отметила, что после гибели сына ее поддерживали друзья и фанаты. Ирина призналась, что не догадывалась, сколько незнакомых людей любят ее и переживают за нее. "Во-первых, спасибо огромное поклонникам. Я сама веду Instagram и Facebook, там многие оставляют мне слова поддержки. Даже не знала, что люди ко мне настолько расположены. Когда что-то происходит, ты с этим сталкиваешься, к этому нельзя быть готовым. Но есть очень хорошие друзья, которые меня из рук в руки передавали, чтобы ничего не случилось. Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории…Поэтому я верю, что духовная составляющая, она не исчезает. Тело – это просто биологический скафандр", – рассказала Ирина.

Андрей Ливанов скончался от острой сердечной недостаточности. Молодого человека нашли в своей квартире мертвым поздним вечером. Безрукова сообщала журналистам, что перед смертью сын немного приболел. "Была слабость, возник насморк, небольшая температура. Пошел в ванную комнату, а там, видимо, поскользнулся и упал – ударился виском. Констатировали: смерть мгновенная. По факту – несчастный случай. Первой вошла в квартиру и увидела Андрюшу моя ближайшая подруга Лена – она наш домашний доктор. С ней было еще два врача, – говорит Ирина. – Я забеспокоилась, потому что сын сутки не отвечал на звонки и СМС. Решено было вскрыть квартиру. Я в это время находилась с мужем в Иркутске. С Андреем мы последний раз виделись за двое суток до случившегося – вернулись из Вьетнама, где вдвоем провели десять дней", – рассказывала актриса.

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