Актриса Натали Портман сыграет две роли в одном фильме
Актриса сыграет сестер-близняшек
Известная актриса Натали Портман, которую сравнили с 14-летней актрисой Милли Бобби Браун, собирается экранизировать биографию сестер-близняшек Эстер и Полин Фридман, больше известных под псевдонимами Энн Лендерс и Дорогая Эбби, которые они выдумали для авторских колонок в газете Chicago Sun-Times. Актриса намерена сыграть обе роли, сообщает Collider.
Отметим, Эппи (Эстер) и Попо (Полин) родились в Айове в 1918 году. Они росли и взрослели рука об руку: вместе участвовали в создании школьной газеты; в один день, а именно в свой 21-й день рождения, вышли замуж, устроив двойное бракосочетание. Но когда Эппи стала колумнисткой в Chicago Sun-Times, взяв псевдоним Энн Лендерс, Полин решила создать собственную колонку под псевдонимом Дорогая Эбби. Так сестры стали конкурентками. И их соперничество продолжалось несколько десятилетий, вплоть до смерти Эппи в 2002 году.
Причем их дочери вместо того, чтобы закопать топор войны, наоборот, активно продолжили вражду. Впрочем, Портман пока что не подписала контракт, но очень близка к завершению сделки.
Напомним, недавно Натали Портман рассказала о том, как в детстве, после съемок в фильме Люка Бессона "Леон", она подвергалась "секс-терроризму".