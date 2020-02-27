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Актриса Наталья Васько впервые рассказала о гибели возлюбленного

Избранник звезды был гораздо моложе ее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25

Известная украинская актриса, 47-летняя Наталья Васько, предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако недавно звезда сериала "Крепостная" в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" откровенно поговорила о своих мужчинах.

Так, Наталья рассказала, что на четвертом курсе вышла замуж за пастора, который запретил ей заниматься актерством. Тот период артистка вспоминает с ужасом: "Я от него никуда не уходила, я просто хотела возвращаться в профессию. Я умирала без профессии, я не могла... Я все умею делать, я готовлю, я не боюсь никакой работы. Но я погибала, я умирала без профессии".

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Вскоре Наталья родила дочь и решилась на серьезный шаг – уйти от мужа и вернуться в родной Червоноград с маленьким ребенком на руках. Поначалу девушка продавала торты, однако спустя несколько месяцев мама и сестра взяли воспитание дочери актрисы на себя, а Наталья смогла вернуться в Киев, дабы реализоваться в профессии. Несмотря на потерянное время, Васько удалось не только догнать, но и превзойти однокурсников.

Актриса Наталья Васько
Актриса Наталья Васько
Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Наталья также призналась, что 10 лет назад состояла в отношениях с парнем, гораздо моложе ее. Пара встречалась около года, однако их романтическая история закончилась трагично – гибелью молодого человека.

"Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня, и не на пару лет, это еще где-то год 11-й или 10-й был. Но там трагическая ситуация, он погиб. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем он занимался светом. Я где-то с ним встречалась чуть больше года. И потом произошла трагедия, он погиб. И поэтому это еще долго будет очень болезненная рана", – делится актриса.

О новых отношениях Натальи Васько и преследованиях экс-супруги ее нынешнего возлюбленного – узнайте в интервью "Зіркового шляху":

Ранее мы также писали, что экс-супруга Сереги Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее сыновей.

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