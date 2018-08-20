Актриса, обвинявшая Вайнштена в изнасиловании, домогалась подростка

Азия Ардженто также была замечена в скандале в связи с самойбийством экс-супруга

Азия Ардженто. Фото: Getty

42-летнюю итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто обвинили в домогательствах. Интересно, что Азия – ярая сторонница движения #MeToo против харрасмента в Голливуде. Ардженто, наряду со множеством актрис Голливуда, также обвиняла знаменитого продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Теперь ее постигла та же участь.

В непристойном поведении Ардженто обвинил 22-летний актер Джимми Беннет, которому на момент инцидента было 17-лет, в то время, как возраст согласия в Калифорнии – 18. Актриса якобы встретилась с парнем в отеле, после чего принудила его к сексу.

За молчание актер и его родители потребовали 380 тысяч долларов. Документы, подтверждающие осуществленную сделку стили доступны изданию The New York Times.

Джимми Беннет и Азия Ардженто Фото: instagram.com/asiaargento

Отметим, что в 2004 году Беннет снимался с Ардженто в фильме "Цыпочки". Азия стала режиссером кинокартины и сыграла в ней главную роль. По сюжету она была женщиной, занимающейся проституцией и принуждающей своего сына помогать ей в этом бизнесе.

Напомним, Азию Ардженто, состоявшую в отношениях с шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, который совершил суицид, заподозрили в измене, которая и могла стать причиной самоубийства.

Ранее голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров.