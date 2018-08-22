Свежо и молодо: Рене Зеллвегер удивила поклонников внешним видом
Актриса похудела и выглядела значительно моложе своих лет
Голливудская актриса Рене Зеллвегер продолжает удивлять своих поклонников. Буквально на днях стало известно, что актриса сыграет в новом социальном триллере от Netflix.
Но поразила Рене и репортеров, и поклонников своим внешним видом. Она прогуливалась по Лос-Анджелесу, как вдруг ее заметили репортеры и понятное дело сфотографировали. Снимки сразу попали в сеть и привели пользователей сети в приятное удивление.
Рене выглядела очень свежо и молодо. Даже не смотря на отсутствие макияжа ее лицо казалось идеальным. Также отметим, что актриса очень похудела, но это придало ей еще большей привлекательности.
Напомним, в сети появился первый снимок актрисы Рене Зеллвегер в образе главной героини фильма о легендарной американской певице и актрисе Джуди Гарленд.
Ранее мы вспоминали самые знаковые роли талантливой актрисы в своей традиционной подборке фильмов.