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Свежо и молодо: Рене Зеллвегер удивила поклонников внешним видом

Актриса похудела и выглядела значительно моложе своих лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Рене Зеллвегер. Фото: Getty
Рене Зеллвегер. Фото: Getty

Голливудская актриса Рене Зеллвегер продолжает удивлять своих поклонников. Буквально на днях стало известно, что актриса сыграет в новом социальном триллере от Netflix.

Но поразила Рене и репортеров, и поклонников своим внешним видом. Она прогуливалась по Лос-Анджелесу, как вдруг ее заметили репортеры и понятное дело сфотографировали. Снимки сразу попали в сеть и привели пользователей сети в приятное удивление.

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Рене Зеллвегер
Фото: Getty

Рене выглядела очень свежо и молодо. Даже не смотря на отсутствие макияжа ее лицо казалось идеальным. Также отметим, что актриса очень похудела, но это придало ей еще большей привлекательности. 

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Рене Зеллвегер
Фото: Getty

Напомним, в сети появился первый снимок актрисы Рене Зеллвегер в образе главной героини фильма о легендарной американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Ранее мы вспоминали самые знаковые роли талантливой актрисы в своей традиционной подборке фильмов.

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Источник: "Сегодня"
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