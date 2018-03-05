Актриса Рита Морено надела на "Оскар" платье 56-летней давности

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". На красной дорожке звезды блистали в ярких нарядах от лучших дизайнеров мира. Мы уже составили подборку ТОП-10 платьев знаменитостей на кинопремии.

Сюрпризом для многих стало появление на красной дорожке 86-летней актрисы, певицы и танцовщицы Риты Морено, выбравшей для себя наряд, который она уже надевала 56 лет назад. Именно в этом платье актриса появилась на кинопремии "Оскар" в 1962 году и получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Морено является единственной женщиной из двенадцати человек в истории, выигравших все главные премии шоу-бизнеса — "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", а также она стала вторым человеком из Пуэрто-Рико, выигравшим премию "Оскар".

Фото: AFP

Фото: AFP

Рита Морено на кинопремии "Оскар-1962" Фото: Getty

Рита Морено на кинопремии "Оскар-1962" Фото: Getty

Напомним, что Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов церемонии, получивших награду в своих номинациях.