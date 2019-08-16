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Актриса Сэльма Блэр показала, как выглядит после химиотерапии: фото

Звезда уже продолжительное время борется с рассеянным склерозом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Актриса Сэльма Блэр
Актриса Сэльма Блэр
Фото: instagram.com/selmablair

Известная американская актриса, 47-летняя Сэльма Блэр, уже несколько лет борется с недугом. Артистка лечится от рассеянного склероза. Недавно Сэльма Блэр сообщила, что закончила интенсивный курс лечения, однако ее ждал еще один курс терапии.

Смотрите видео о звездах, которые победили рак:

На днях на своей странице в Instagram актриса показала, как выглядит после терапии, а также подробно рассказала, как чувствует себя сейчас.

"Воскресенье. Отдых. Благодарность. Я пишу это, чтобы помочь кому-то еще мыслями... После химиотерапии и высоких доз преднизона я потеряла способность фокусироваться глазами (мне трудно разговаривать по телефону, поэтому я не сижу в социальных сетях и не общаюсь с друзьями). Наступает паника. Так будет всегда? Как я попаду еще на прием к врачу? Как я буду работать и писать, когда не вижу, и это так больно? А потом кипение сознания. Безо всяких сомнений. Все будет хорошо", – пишет Сэльма Блэр.

Сэльма Блэр после химиотерапии
Сэльма Блэр после химиотерапии
Фото: instagram.com/selmablair

Кроме того, актриса вновь акцентировала внимание на том, что окружающие всячески ее поддерживают: "Я вижу, какими замечательными и добрыми могут быть люди. Я вижу, как это может быть страшно. Неопределенность. Я хочу сказать, что это тоже пройдет". 

Ранее мы также писали, что у актрисы "Игры престолов" забрали 8-месячного ребенка.

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