Актриса Сэльма Блэр после химиотерапии обнажилась на фото

Артистка уже несколько лет борется с рассеянным склерозом

Актриса Сэльма Блэр Фото: instagram.com/selmablair

Популярная американская актриса, 47-летняя Сэльма Блэр, уже несколько лет лечится от рассеянного склероза. Недавно Сэльма Блэр сообщила, что закончила интенсивный курс лечения, однако ее ждал еще один курс терапии. Сразу после химиотерапии Сэльма Блэр показала, как выглядит, а также рассказала о самочувствии. Артистка отметила, несмотря на проблемы со здоровьем, которые остались после лечения, она верит, что все закончится благополучно.

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Для многих людей, в том числе для звезд, серьезные недуги стают стимулом становиться сильнее и открывать в себе новые грани. Судя по всему, так произошло и с Сэльмой Блэр. На своей странице в Instagram, неожиданно для подписчиков, звезда опубликовала фото, на котором обнажила ягодицы. На снимке Сэльма Блэр позирует перед зеркалом в укороченном пиджаке, прикрывая интимную часть тела сумочкой в виде краба.

"Портерт дамы", – подписала кадр актриса.

Сэльма Блэр показала откровенное фото Фото: instagram.com/selmablair

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