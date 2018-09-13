Шэннен Доэрти поддержала новых "Зачарованных"

Звезда благословила новый проект

Шэннен Доэрти. Фото: Getty

Ремейк сериала "Зачарованные", который в эфире CW появится в октябре, задолго до премьеры вызвал волну негатива и критики. А вот звезда оригинального проекта Шэннен Доэрти решила поддержать ремейк. В интервью Entertainment Tonight Шэннен дала новой версии "Зачарованных" свое благословение.

"Я думаю, это здорово. Мне вообще кажется, что "вторые жизни" – это всегда замечательно, так что я только "за". Я рада видеть, что сериал, который еще тогда был посвящен сильным женщинам, поддерживающим и любящим друг друга, возвращается на экраны сейчас – в эту эпоху, в это важное для нас время", – говорит актриса.

Также Шэннен отметила практическую сторону, упомянув, что возрождение "Зачарованных" привело к созданию новых рабочих мест, и призвала поклонников не критиковать ремейк, а дать ему шанс.

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"Честно, я желаю им всего самого лучшего. И я надеюсь, что все просто дадут им шанс", -заключила Доэрти.

Отметим, что ранее очень резко о позиционировании новой версии "Зачарованных" как "феминистской" отозвалась Холли Мэри Комбс.

"Я ценю возможности и рабочие места, созданные ремейком "Зачарованных", – писала актриса. – Но я никогда не пойму, что такого феминистского в создании сериала, который говорит лишь, что актрисы оригинала слишком стары".

Напомним, телеканал CW выпустил полный трейлер ремейка культового мистического сериала.