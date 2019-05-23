Актриса Зои Кравиц тайно вышла замуж – СМИ

Подробности свадьбы звездной пары

Зои Кравиц с Карлом Глусманом Фото: Getty Images

Известная актриса Зои Кравиц, которая этой осенью объявила о помолвке с 30-летним актером Карлом Глусманом, втайне от всех вышла за него замуж.

Также еще одна актриса Голливуда Скарлет Йохансен собирается замуж. Детали в сюжете:

По данным Us Weekly, влюбленная пара официально узаконила свои отношения, а праздничное торжество новоиспеченные супруги запланировали на июнь этого года. И не где-нибудь, а в самом романтическом месте планеты – Франции. Там Зои Кравиц наденет свадебное платье и устроит вместе с Карлом торжественную вечеринку.

Зои Кравиц с Карлом Глусманом Фото: Getty Images

Отметим, что о романе актеров стало известно еще в 2016 году. Звездная пара познакомилась в кругу общих друзей и решила не посвящать в подробности журналистов.

Напомним, недавно актриса Зои Кравиц, которая играет во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь", поделилась весьма забавными снимками в своем Instagram.

Отметим, что Зои Кравиц стала новым лицом французской марки Saint Laurent. В кампании весна-лето – 2018 актриса позирует в роскошном платье с перьями, полосатом бомбере, топе-корсете и сапогах гармошкой. Первыми кадрами, которые сделал британский фотограф Дэвид Симс, 28-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram.

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