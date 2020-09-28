Аладдин, Монро и Бриджит Джонс: как прошел пятый выпуск шоу "Танці з зірками-2020"

Узнайте все подробности очередного прямого эфира

В это воскресенье, 27 сентября, состоялся пятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", который на прошлой неделе покинули alyona alyona и Юрий Гурич. Очередной вечер танцев был посвящен кино. Участники выходили на паркет в образах известных персонажей фильмов и мультипликационных картин. Далее в материале узнайте, как прошел новый выпуск "Танці з зірками".

Ведущим на балконе стал бывший участник этого сезона "Танцев" Дмитрий Танкович, а приглашенным судьей – Дмитрий Монатик.

Первыми выступили Арам Арзуманян и Тоня Руденко в образах Микки и Минни Маус. Они исполнили зажигательный джайв, который принес им 31 балл.

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц станцевали румбу под композицию из фильма "Титаник". У судей снова были замечания к актеру – Яме, Кухар и Чапкису не понравились скованные движения Цымбалюка, и отсутствие страсти между ним и партнершей. Общий балл пары – 29.

Сказочный фьюжн представили Санта Димопулос и Макс Леонов. Они примерили на себя наряды Жасмин и Аладдина, но жюри не прониклось сказочной историей танцоров. Пара заработала 33 балла.

Сергей Мельник и Аделина Дели исполнили фокстрот по мотивам фильма "В джазе только девушки". Екатерина Кухар назвала этот танец пары лучшим, а MONATIK отметил актерскую игру футболиста.

Далее на паркет вышли Юлия Санина и Дмитрий Жук. Они впечатлили тематическим Венским вальсом в образах расы на’ви из фильма "Аватар". В пятом эфире у Юли и Димы 38 баллов.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко подготовили для нового эфира румбу. Любимый фильм Дарьи – "Девять с половиной недель", потому она и ее партнер разыграли страстную сцену. Судьи оценили старания участников в 29 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк ушли от сексуальных образов и примерили на себя роль Кота Базилио и Лисы Алисы. Оценка пары – 35 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская перенесли зрителей в детство ярким джайвом в костюмах Рокфора и Гайки из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь". Общий балл пары – 31.

Позитив и Юлия Сахневич перевоплотились в героев картины "Эдвард руки-ножницы". Фокстрот пары получил низкие оценки, в сумме – 27 баллов.

Венский вальс Ольги Фреймут и Ильи Падзины раскритиковал Григой Чапкис, а вот Влад Яма похвалил Фреймут. Телеведущая выбрала образ Бриджит Джонс, за что получила "Оскар" от Екатерины Кухар. Оценка пары – 32 балла.

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире – узнайте по ссылке.

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