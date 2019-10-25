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Алан Бадоев об Ани Лорак: "Такой счастливой и нежной не видел ее никогда"

Известный клипмейкер снял для Ани Лорак новый клип

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Алан Бадоев и Ани Лорак
Алан Бадоев и Ани Лорак
Фото: instagram.com/alanbadoev

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который недавно представил видеоработу для ALEKSEEV, снял новый клип для певицы Ани Лорак. Съемки на песню "Мы нарушаем" из нового альбома артистки проходили на Сицилии. Об этом режиссер и певица рассказали на своих страницах в Instagram.

"Такой счастливой и нежной я не видел эту красотку никогда. Мы очень старались запечатлеть этот момент свечения", – трогательно написал Бадоев под совместным фото с Каролиной.

Съемки клипа Ани Лорак на Сицилии
Съемки клипа Ани Лорак на Сицилии
Фото: instagram.com/alanbadoev

Режиссер отметил, что съемки клипа проходили на протяжение 5 дней. "Незабываемые 5 дней в Сицилии обязательно отобразятся красивыми историями для очень светлой Ани Лорак", – пишет Бадоев в соцсети.

Алан Бадоев и Ани Лорак
Алан Бадоев и Ани Лорак
Фото: instagram.com/alanbadoev

В свою очередь, Ани Лорак также поделилась фото со съемок, написав, что клип получится невероятно красивым. Однако больше никаких подробностей неизвестно, режиссер и певица лишь интригуют яркими кадрами со съемочной площадки.

Клип для Ани Лорак снова снял Алан Бадоев
Клип для Ани Лорак снова снял Алан Бадоев
Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что творческий тандем Лорак и Бадоев образовался давно. Ранее режиссёром были сняты клипы на такие песни Каролины, как "Удержи мое сердце", "Новый бывший", "Ты еще любишь" и другие.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак впервые прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу.

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